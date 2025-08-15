Visites à la lanterne Le village Grignan
Visites à la lanterne Le village Grignan vendredi 15 août 2025.
Visites à la lanterne
Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-08-15 21:00:00
fin : 2025-08-16
Date(s) :
2025-08-15 2025-08-16
Mi visite guidée mi ballade contée, la visite à la lanterne est un moment magique qui vous entraînera au coeur du Grignan secret. Histoire et histoires…quand le patrimoine et les contes de rencontrent. Lanternes fournies. Promosée par Planète G.ides.
Le village Départ devant l’Office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com
English :
Part guided tour, part storytelling walk, the lantern tour is a magical moment that will take you to the heart of secret Grignan. History and stories…when heritage and fairy tales meet. Lanterns provided. Promoted by Planète G.ides.
German :
Halb Führung halb Märchenwanderung, die Laternenführung ist ein magischer Moment, der Sie in das Herz des geheimen Grignan führt. Geschichte und Geschichten … wenn Kulturerbe und Märchen aufeinandertreffen. Laternen werden zur Verfügung gestellt. Gefördert durch Planète G.ides.
Italiano :
In parte visita guidata, in parte passeggiata narrativa, la visita con le lanterne è un momento magico che vi porterà nel cuore della Grignan segreta. Storia e storie… quando patrimonio e favole si incontrano. Lanterne fornite. Promosso da Planète G.ides.
Espanol :
En parte visita guiada, en parte paseo cuentacuentos, la visita iluminada con linternas es un momento mágico que le llevará al corazón del Grignan secreto. Historia e historias… cuando el patrimonio y los cuentos de hadas se encuentran. Linternas incluidas. Promovido por Planète G.ides.
