Visites à la lueur des bougies Château de Montmirail Montmirail

Château de Montmirail 4 Place du Chateau Montmirail Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 18:30:00

2025-10-26

Visite à la bougie au château de Montmirail

Alors qu’aujourd’hui nos intérieurs sont inondés de lumière, rendant chaque détail visible et accessible, l’équipe du château de Montmirail vous invite à découvrir une toute nouvelle visite à la lueur des bougies. Cette expérience immersive met en lumière le rôle crucial de l’éclairage et de l’ombre dans la perception des espaces.

Profitez de notre salon de thé, dans les anciennes écuries du château ! .

Château de Montmirail 4 Place du Chateau Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 92 09 38 contact@chateaudemontmirail.com

English :

Candlelight visit to the Château de Montmirail

German :

Besuch bei Kerzenlicht im Schloss Montmirail

Italiano :

Una visita a lume di candela al castello di Montmirail

Espanol :

Visita al castillo de Montmirail a la luz de las velas

