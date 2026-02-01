Visites à la lueur des bougies Château de Montmirail Montmirail

Visites à la lueur des bougies

Château de Montmirail 4 Place du Chateau Montmirail Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Visite à la bougie au château de Montmirail

Alors qu’aujourd’hui nos intérieurs sont inondés de lumière, rendant chaque détail visible et accessible, l’équipe du château de Montmirail vous invite à découvrir une toute nouvelle visite à la lueur des bougies. Cette expérience immersive met en lumière le rôle crucial de l’éclairage et de l’ombre dans la perception des espaces. Départs en visite guidée à 14h30 15h30 16h30 17h30.

Profitez de notre salon de thé, dans les anciennes écuries du château ! .

Château de Montmirail 4 Place du Chateau Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 92 09 38 contact@chateaudemontmirail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Candlelight visit to the Château de Montmirail

L’événement Visites à la lueur des bougies Montmirail a été mis à jour le 2026-02-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude