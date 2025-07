Visites accompagnées de Kaspiche, fou du roy Tour de Termes Termes-d’Armagnac

Tarif : 7 – 7 – EUR

2025-07-23 11:00:00

Découvrez la Tour et la vie seigneuriale par le regard satirique et moqueur du personnage de Kaspiche, un fou du Roy.

Kaspiche vous contera l’histoire méconnue et les curiosités de ce château médiéval gascon.

Le fou du Roy est le symbole de notre Académie médiévale et populaire. C’est aussi un personnage comique qui divertie son roi ou son seigneur auquel il est attitré. Ce personnage haut en couleur, à la plume aiguisée, aborde les thèmes médiévaux avec finesse et humour.

– Jusqu’au 21 août départs à 11h, 15h & 17h

– Places limitées

– Cette visite n’est pas adaptée pour les personnes à mobilité réduite (visite du donjon).

– Visite libre du site incluse

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

Tour de Termes TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 25 12 tourdetermes@orange.fr

English :

Discover the Tower and seigniorial life through the satirical and mocking eyes of Kaspiche, a King’s fool.

Kaspiche will tell you all about the little-known history and curiosities of this medieval Gascon castle.

Le fou du Roy is the symbol of our medieval and popular Academy. He’s also a comic character who entertains the king or lord to whom he’s assigned. This colorful character, with his sharp pen, tackles medieval themes with finesse and humor.

– Until August 21 ? departures at 11 a.m., 3 p.m. & 5 p.m

– Limited seating

– This tour is not suitable for people with reduced mobility (visit to the dungeon).

– Self-guided tour of the site included

The site remains open every day from 2pm to 6pm, except Tuesdays, when ticket sales close at 5pm.

German :

Entdecken Sie den Turm und das herrschaftliche Leben durch den satirischen und spöttischen Blick der Figur Kaspiche, einem Narren des Königs.

Kaspiche wird Ihnen die unbekannte Geschichte und die Kuriositäten dieser mittelalterlichen Burg in der Gascogne erzählen.

Der fou du Roy ist ein Symbol unserer mittelalterlichen und volkstümlichen Akademie. Er ist auch eine komische Figur, die ihren König oder Herrn, dem sie zugeteilt ist, unterhält. Diese farbenfrohe Figur mit ihrer spitzen Feder behandelt mittelalterliche Themen mit Raffinesse und Humor.

– Bis zum 21. August ? Abfahrten um 11 Uhr, 15 Uhr & 17 Uhr

– Begrenzte Anzahl an Plätzen

– Diese Tour ist nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet (Besuch des Bergfrieds).

– Freie Besichtigung der Anlage inbegriffen

Auch außerhalb der Animationen bleibt die Stätte täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet, außer dienstags, Schließung des Kartenverkaufs um 17 Uhr.

Italiano :

Scoprite la Torre e la vita signorile attraverso gli occhi satirici e beffardi di Kaspiche, un giullare di corte.

Kaspiche vi racconterà la storia e le curiosità poco conosciute di questo castello medievale guascone.

Le fou du Roy è il simbolo della nostra popolare Accademia medievale. È anche un personaggio comico che intrattiene il re o il signore a cui è assegnato. Questo personaggio colorato, con la sua penna tagliente, affronta temi medievali con finezza e umorismo.

– Fino al 21 agosto? Partenze alle 11.00, 15.00 e 17.00

– Posti limitati

– Questa visita non è adatta alle persone con mobilità ridotta (visita al torrione).

– Visita autoguidata del sito inclusa

Il sito rimane aperto tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00, tranne il martedì, quando la vendita dei biglietti chiude alle 17.00.

Espanol :

Descubra la Torre y la vida señorial a través de los ojos satíricos y burlones de Kaspiche, un bufón de la corte.

Kaspiche le contará la historia y las curiosidades poco conocidas de este castillo medieval gascón.

Le fou du Roy es el símbolo de nuestra popular Academia medieval. También es un personaje cómico que entretiene al rey o al señor al que está asignado. Este pintoresco personaje, con su afilada pluma, aborda los temas medievales con finura y humor.

– Hasta el 21 de agosto ? salidas a las 11h, 15h y 17h

– Plazas limitadas

– Esta visita no está adaptada a las personas con movilidad reducida (visita de la torre del homenaje).

– Visita autoguiada del sitio incluida

El recinto permanece abierto todos los días de 14.00 a 18.00 h, excepto los martes, cuando la venta de entradas se cierra a las 17.00 h.

