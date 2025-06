VISITES ACCOMPAGNÉES DU VIEUX VILLAGE ET CHÂTEAU Puisserguier 28 juin 2025 07:00

Les bénévoles de l’association Aresp proposent deux visites découvertes à destination de tous les publics nouveaux arrivants enfants et adultes.

La visite vous conduira autour du château à la découverte des anciens remparts du castrum de Bérenger de Puisserguier, important seigneur dont la famille vivait au 12em et 13 eme siècle. L’inspection des vieux murs vous aidera dans la compréhension de la construction de ce vieux patrimoine dont l’histoire sera évoquée.

La visite des salles dont celle du plafond peint mettra en lumière le riche patrimoine local qui retient l’attention des édiles locaux.

Gratuit en libre participation .

Puisserguier 34620 Hérault Occitanie +33 6 62 14 70 96

Volunteers from the Aresp association are offering two discovery tours for all publics: newcomers, children and adults.

Die Freiwilligen des Vereins Aresp bieten zwei Entdeckungstouren für alle Zielgruppen an: Neuankömmlinge Kinder und Erwachsene.

I volontari dell’associazione Aresp propongono due percorsi di scoperta per tutte le età: neofiti, bambini e adulti.

Voluntarios de la asociación Aresp ofrecen dos visitas de descubrimiento para todas las edades: recién llegados, niños y adultos.

