Visites adultes de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris samedi 18 octobre 2025.
Une visite immersive de l’exposition Voir la mer réalisée par nos médiatrices culturelles lors de laquelle vous découvrirez les œuvres proposées et, en écho à chacune d’elles, les grands enjeux sociétaux liés à la thématique de l’océan et à notre rapport à lui.
Retrouvez toutes les visites guidées de l’expo : tout-petits, familles, adultes, gustatives, contées, musicales sur la page programmation
L’exposition se visite aussi gratuitement et sans inscription du lundi au samedi en dehors des visites guidées.
Profitez d’une visite guidée de l’expo pour les adultes accompagnée d’une de nos médiatrices culturelles !
Du samedi 18 octobre 2025 au samedi 18 juillet 2026 :
gratuit Public adultes.
MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris
Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)
Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)
Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo