Visites, animations et expositions au BIOME, BIOME, Besançon

Visites, animations et expositions au BIOME Dimanche 7 juin, 10h00 BIOME Doubs

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, BIOME vous ouvre ses portes pour une journée de découverte au cœur de son jardin botanique, qui célèbre cette année ses 300 ans.

Entre serre tropicale, serre tempérée, parcelles botaniques et espace d’exposition, nous vous proposons :

– plus de 10 animations : ateliers, rencontres et découvertes botaniques en compagnie de passionnés (apiculteurs, horticulteurs, spécialistes de la pommologie, des tourbières, de l’histoire naturelle…),

– une visite des serres et des collections botaniques,

– de découvrir l’exposition « Du fossile au bourgeon : des dessins pour comprendre », qui présente une collection d’affiches pédagogiques anciennes de la faculté des sciences de Besançon,

– d’admirer l’exposition sur les 300 ans du jardin botanique.

Profitez également du jardin extérieur pour un moment convivial autour d’un pique-nique. Restauration et boissons seront aussi proposées sur place avec un food truck.

BIOME 16 route de Gray, 25000 Besançon Besançon 25000 Observatoire Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://biome-besancon.umlp.fr/ http://biome.besancon;https://www.facebook.com/BIOMEbesancon/

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, BIOME vous ouvre ses portes pour une journée de découverte au cœur de son jardin botanique, qui célèbre cette année ses 300 ans.

© Amasplit et Rikykiwy