Visites animées en famille : Derniers tours de piste Muséum d’Histoire Naturelle Nantes

Visites animées en famille : Derniers tours de piste Muséum d’Histoire Naturelle Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 15:45 – 16:45

Gratuit : non De 2€50 à 8€ Plein : 8€Réduit pour les bénéficiaire d’un tarif réduit d’entrée* : 5€Réduit pour les bénéficiaires d’une gratuité d’entrée** : 4€,Très réduit*** : 2,50€* jeunes de moins de 26 ans, enseignants, titulaires de la Carte Cézam, de la carte Tourisme et Loisirs 44, titulaires de cartes CE et partenaires, titulaires d’une carte famille nombreuse** tous les bénéficiaires de la gratuité d’entrée sauf pour les personnes bénéficiant du tarif très réduit*** jeunes de 7 à 17 ans, détenteurs de la Carte Blanche, titulaires du Pass musées de la métropole de Nantes ou du Pass Nantes En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Une visite d’une heure à partager en famille dès 7 ans.À la recherche des traces de dinosaures, nous ferons le tour des découvertes de ces dernières années.Réservation sur la billetterie en ligne ou au 02 40 41 55 00Réservation possible à partir du premier mardi de chaque mois pour le mois suivant.

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr 02 40 41 55 00