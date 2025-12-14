Visites animées en famille Les têtes de l’art Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visites animées en famille Les têtes de l’art

Mardi 17 février 2026.

À 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans). Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Le musée des Beaux-Arts propose une visite animée en famille Les têtes de l’art .Enfants

Visite d’une sélection de portraits peints et sculptés dans les collections du musée. Pour comprendre comment les artistes saisissent les émotions et les personnalités à travers leurs œuvres.



• À 10h enfants de 3 à 5 ans durée 1h

• À 14h30 enfants à partir de 6 ans durée 1h30

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles

• Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

English :

The Musée des Beaux-Arts offers an animated family tour: The heads of art .

L’événement Visites animées en famille Les têtes de l’art Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Ville de Marseille