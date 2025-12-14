Visites animées en famille Nature peinture ! Musée des Beaux-Arts (MBA) Marseille 4e Arrondissement

Visites animées en famille Nature peinture !

Mardi 17 février 2026.

À 10h (de 3 à 5 ans) et à 14h30 (à partir de 6 ans). Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le musée des Beaux-Arts propose une visite en famille Nature peinture ! .Enfants

On appelle nature morte des tableaux représentant des ensembles d’objets. Les peintres nous invitent à découvrir un monde silencieux où règne la beauté des fleurs, des fruits et des objets.



• À 10h enfants de 3 à 5 ans durée 1h

• À 14h30 enfants à partir de 6 ans durée 1h30

• Réservation obligatoire au 04 91 14 59 30/35, dans la limite des places disponibles

• Pour faciliter le bon déroulement des contes et des visites en famille, il est nécessaire de se présenter en billetterie un quart d’heure avant l’heure de la visite. .

Musée des Beaux-Arts (MBA) Aile gauche Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 59 30 musee-beauxarts@marseille.fr

The Musée des Beaux-Arts offers a family tour: Nature peinture!

