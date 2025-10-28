Visites animées L’empire des sens Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites animées L’empire des sens Château Borély Marseille 8e Arrondissement mardi 28 octobre 2025.

Visites animées L’empire des sens

Mardi 28 octobre 2025 de 10h à 11h.

Samedi 15 novembre 2025 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 11:00:00

Date(s) :

2025-10-28 2025-11-15

Visites animées pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Parfums atypiques, terres cuites, tissus doux et cuirs rêches… Des expérimentations sensorielles au cœur des collections pour aiguiser les sens et mieux percevoir le goût des choses !



• Enfants de 4 à 7 ans

• Durée 1h

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Animated tours for young visitors at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Animierte Führungen für das junge Publikum im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode (Museum für dekorative Kunst, Fayence und Mode).

Italiano :

Visite guidate per giovani visitatori al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espanol :

Visitas guiadas para jóvenes visitantes en el Museo Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visites animées L’empire des sens Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-06 par Ville de Marseille