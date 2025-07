Visites animées « Les Olympiades d’Apollon » Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites animées « Les Olympiades d’Apollon » Château Borély Marseille 8e Arrondissement jeudi 17 juillet 2025.

Visites animées « Les Olympiades d’Apollon »

Jeudi 17 juillet 2025 de 10h à 11h.

Jeudi 31 juillet 2025 de 10h à 11h.

Jeudi 14 août 2025 de 10h à 11h.

Jeudi 28 août 2025 de 10h à 11h.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 11h à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-31 11:00:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-31 2025-08-14 2025-08-28 2025-09-20

Visites animées pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Au Château Borély, Apollon est comme chez lui, il est présent partout ! Avec ce jeu de l’oie, il défie les enfants : qui remportera ces Olympiades en retrouveant les nymphes, muses et autres divinités de l’Olympe sur les décors et objets du musée ?!



• Enfants de 8 à 12 ans

• Durée 1h

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Animated tours for young visitors at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Animierte Führungen für das junge Publikum im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode (Museum für dekorative Kunst, Fayence und Mode).

Italiano :

Visite guidate per giovani visitatori al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espanol :

Visitas guiadas para jóvenes visitantes en el Museo Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visites animées « Les Olympiades d’Apollon » Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Ville de Marseille