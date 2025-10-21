Visites animées Mémo, loto & co Château Borély Marseille 8e Arrondissement
Visites animées Mémo, loto & co
Mardi 21 octobre 2025 à partir de 10h.
Samedi 15 novembre 2025 de 9h30 à 10h15. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Visites animées pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants
Qui a dit que les tout-petits n’étaient pas assez grands pour apprécier les œuvres d’art ?! Venez jouer avec eux au cœur du château Borély et comparez vos capacités d’observation… Vous risquez d’être surpris !
• Enfants de 2 à 5 ans
• Durée 45 min
• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Animated tours for young visitors at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
German :
Animierte Führungen für das junge Publikum im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode (Museum für dekorative Kunst, Fayence und Mode).
Italiano :
Visite guidate per giovani visitatori al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
Espanol :
Visitas guiadas para jóvenes visitantes en el Museo Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.
