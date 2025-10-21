Visites animées Mémo, loto & co Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites animées Mémo, loto & co

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 10h.

Samedi 15 novembre 2025 de 9h30 à 10h15. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites animées pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Qui a dit que les tout-petits n’étaient pas assez grands pour apprécier les œuvres d’art ?! Venez jouer avec eux au cœur du château Borély et comparez vos capacités d’observation… Vous risquez d’être surpris !



• Enfants de 2 à 5 ans

• Durée 45 min

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Animated tours for young visitors at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Animierte Führungen für das junge Publikum im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode (Museum für dekorative Kunst, Fayence und Mode).

Italiano :

Visite guidate per giovani visitatori al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espanol :

Visitas guiadas para jóvenes visitantes en el Museo Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

