Visites animées « Safari bleu » Château Borély Marseille 8e Arrondissement mercredi 9 juillet 2025.

Du 09/07 au 27/08/2025 le mercredi de 10h à 10h45.

sauf le 16/07. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites animées pour le jeune public au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Lièvre, méduse, dragon ou coq… en avant pour un safari d’observation ! Les enfants doivent débusquer les animaux qui se cachent un peu partout dans le château Borély !



Autour du parcours « Infiniment bleu ».



• Enfants de 4 à 6 ans

• Durée 45 min

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

English :

Animated tours for young visitors at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

German :

Animierte Führungen für das junge Publikum im Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode (Museum für dekorative Kunst, Fayence und Mode).

Italiano :

Visite guidate per giovani visitatori al Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

Espanol :

Visitas guiadas para jóvenes visitantes en el Museo Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

