Visites « Archi-flash » : de l'Ancien collège à la Poste Place Pénélope Montauban

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Visite archi-ludique

Visite participative et animée tout public

Rdv au CIAP, 1er étage, Ancien Collège 25 allée de l’Empereur

À Montauban, certains bâtiments se démarquent par leur façade bien particulière. Vous n’y avez jamais prêté attention ? Vous vous êtes déjà posé mille questions ? Durant 1h30, venez aiguiser votre regardsur l’architecture. Observez, décodez et découvrez les détails cachés.

Place Pénélope Allée de l’Empereur 82 000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie

© CIAP