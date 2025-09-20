Visites architecturales de l’Arsenal L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Ouverture des réservations le 20 août à 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

La Maison de l’architecture de Lorraine renouvelle son partenariat avec la Cité musicale-Metz. L’Arsenal Jean-Marie Rausch, chef-d’œuvre de Ricardo Bofill, ouvre ses portes pour une visite guidée architecturale animée par Cécile Gastaldo.

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 avenue Ney, 57000 Metz Metz Nouvelle Ville Moselle Grand Est 03 87 74 16 16 https://www.citemusicale-metz.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citemusicale-metz.fr/fr/programmation/saison-25-26/arsenal/visites-architecturales-de-larsenal »}] Salle de concert et de spectacle, l’Arsenal se situe à la croisée des genres et des publics. Lieu emblématique de la culture à Metz, il a été totalement réinventé par Ricardo Bofill en 1989 et figure désormais parmi les salles les plus prestigieuses d’Europe. La Grande Salle est notamment reconnue pour ses qualités acoustiques incomparables.

Depuis son ouverture, l’Arsenal soutient la création en accueillant des artistes en résidence, et propose une programmation riche et diversifiée autour des musiques symphoniques, baroques, jazz et de la danse.

Ensemble patrimonial d’exception, l’Arsenal est doté de trois salles de spectacle, d’une galerie d’exposition photographique, de divers salons de réception et d’espaces de rencontre. Il est également en charge de deux bâtiments classés au titre des monuments historiques : Saint-Pierre-aux-Nonnains ainsi que la chapelle des Templiers, datant respectivement des IVᵉ et XIIIᵉ siècles.

© Christophe Urbain