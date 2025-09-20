Visites architecturales Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand Cambo-les-Bains

Réservation en ligne obligatoire. Animations dans le jardin gratuites, entrées pour la villa à moitié prix.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites commentées : à la découverte de l’architecture néo-basque

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des visites commentées seront proposées durant les deux journées autour de l’architecture néo-basque, un style emblématique du territoire.

Deux de ces visites seront conduites par la Conservatrice, offrant un éclairage expert sur l’histoire, les caractéristiques et les influences de ce courant architectural.

Une belle occasion de (re)découvrir ce patrimoine bâti sous un regard éclairé.

Villa Arnaga – Musée Edmond Rostand 9 avenue du Docteur Alexandre Camino, 64250 Cambo-les-Bains, France Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559298392 http://www.arnaga.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.arnaga.com/Billetterie »}] En 1902, l’écrivain et dramaturge Edmond Rostand (1868-1918) achète plusieurs hectares sur la colline dominant la vallée de l’Arraga pour y construire une maison dans le style néo-basque (étages en encorbellement et en pans de bois , toit asymètrique). La construction, sous la conduite de l’architecte parisien Albert Tournaire, aidé sur place par l’architecte bordelais Pierre Ferret, s’échelonne de 1903 à 1906. Pour le décor somptueux, Rostand s’adresse à de nombreux artistes à la mode : les peintres Gaston Latouche, Hélène Dufau, Georges Delaw et Jean Veber, le sculpteur Raoul Verlet et le ferronnier Vian. Le poète y a vécu, avec sa famille, de 1906 jusqu’à sa mort en 1918. Le domaine est acheté par la ville de Cambo en 1961 pour y installer le musée Rostand, créé en 1958.

© Florence Calméjane