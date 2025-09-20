Visites « Architecture » du Frac FRAC – Cité des arts Besançon

Visites « Architecture » du Frac FRAC – Cité des arts Besançon samedi 20 septembre 2025.

Visites « Architecture » du Frac 20 et 21 septembre FRAC – Cité des arts Doubs

Sur inscription | 15 personnes maximum par visite | Réservation en amont conseillée | Possibilité de s’inscrire sur place le jour même, avant chaque visite, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Ancré au cœur d’un environnement historiquement riche, le bâtiment du Frac conçu par Kengo Kuma vous dévoile ses secrets, ses espaces et ses singularités au fil d’une promenade animée par une médiatrice ou un médiateur.

FRAC – Cité des arts 2 passage des Arts, 25000 Besançon, France Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33381878740 https://www.frac-franche-comte.fr/fr https://www.facebook.com/fracfranchecomte;https://www.instagram.com/fracfranchecomte [{« type »: « phone », « value »: « 03 81 87 87 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-architecture-du-frac »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-architecture-du-frac »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-architecture-du-frac-1 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visites-architecture-du-frac-2 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-08-01T10:06:07.662Z », « data »: [{« eventDuration »: 30, « bookingContact »: « reservations@frac-franche-comte.fr », « response »: {« passId »: 337707460, « isPending »: false, « addressId »: 13720}, « venueId »: 151931, « description »: « u00c0 lu2019occasion des Journu00e9es europu00e9ennes du patrimoine, empruntez un parcours qui permet de du00e9couvrir l’exposition de la premiu00e8re antenne du Frac Franche-Comtu00e9 : La Villa / Frac Collection, en compagnie de Sylvie Zavatta, directrice du Frac Franche-Comtu00e9 et commissaire de l’exposition. », « bookingEmail »: « reservations@frac-franche-comte.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-01T10:06:07.089Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1693515, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-01T10:06:07.194Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 380882195, « id »: 1}, {« passId »: 380882196, « id »: 2}, {« passId »: 380882197, « id »: 3}, {« passId »: 380882199, « id »: 4}]}, « dates »: [{« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758371400000, « id »: 1}, {« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758378600000, « id »: 2}, {« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758456000000, « id »: 3}, {« quantity »: 15, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758465000000, « id »: 4}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-08-01T10:06:07.662Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/337707460 »}] Le Frac Franche-Comté est un lieu d’exception, d’échanges et de rencontres ouvert à toutes et tous. Conçu par Kengo Kuma, le bâtiment à dimension humaine et à l’esthétique lumineuse est dédié à la découverte de la création artistique contemporaine. La programmation, fondée sur un programme d’expositions temporaires et des propositions culturelles pluridisciplinaires, s’appuie sur sa collection : 871 œuvres de 403 artistes. Depuis 2006, l’accent est mis sur les œuvres interrogeant la question du Temps, problématique choisie pour sa permanence dans l’Histoire de l’art, son actualité et son ancrage dans l’histoire régionale. Depuis 2011, le Frac développe un axe dédié aux œuvres sonores. La collection vient à la rencontre des publics en région, grâce au Satellite (camion-espace d’exposition créé par Mathieu Herbelin en 2015), et à l’antenne La Villa/Frac Collection inaugurée à Arc-lès-Gray (70) en 2025. Elle fait aussi l’objet de nombreux prêts en France et à l’international. Des stationnements pour vélos sont à votre disposition tout autour du bâtiment pour faciliter vos déplacements écoresponsables. Station Vélocité la plus proche : 14-Jacobins. Venir en bus ou tram Ginko : Bus ligne 11, arrêt Cité des arts – Bus ligne 5, arrêt Pont de Bregille / Tram ligne 1 et 2, arrêt République. Venir en voiture : parking public gratuit : La Rodia / parkings payants : St Paul et Rivotte. Pour les personnes à mobilité réduite : place dédiée sur le côté, dépose minute à l’avant.

Ancré au cœur d’un environnement historiquement riche, le bâtiment du Frac conçu par Kengo Kuma vous dévoile ses secrets, ses espaces et ses singularités au fil d’une promenade animée par une ou un…

© Nicolas Waltefaugle