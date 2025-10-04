VISITES & ATELIER DEGUSTATION Bétheline Marseille

VISITES & ATELIER DEGUSTATION Samedi 4 octobre, 10h30 Bétheline Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Le samedi 4 octobre 2025, venez découvrir un programme sur mesure dans le cadre de la LGS, à La Bétheline (Château Gombert – Marseille).

Au programme : Visites guidées de la ferme de TERRE DE MARS et de LA PÉPINIÈRE DE DEMAIN, un atelier sirops et dégustation animé par ALIMA.V, Les nouveaux ateliers de cuisine végétale à Marseille.

Un moment unique pour rencontrer nos producteurs locaux et découvrir leur univers.

Bétheline 37 Chemin de la Bétheline 13013 Marseille (Château Gombert) Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

