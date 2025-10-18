Visites-ateliers A la découverte des matériaux La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Visites-ateliers A la découverte des matériaux

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22 2025-11-27 2025-12-03 2025-12-06 2025-12-23 2025-12-27

Visites-ateliers A la découverte des matériaux . A partir de 6 ans Durée environ 1h30

Aujourd’hui, les architectes redécouvrent les qualités constructives des matériaux connus ou insolites. Jouons, manipulons et expérimentons avec du sable, du coton, du papier, du bois.

Sur réservation lafabrique@lemans.fr 02 43 47 46 40 .

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

English :

Workshop tours Discovering materials . Ages 6 and up Duration approx. 1h30

German :

Workshop-Besuche Auf Entdeckungsreise durch die Welt der Materialien . Ab 6 Jahren Dauer ca. 1,5 Stunden

Italiano :

Visite di laboratorio Alla scoperta dei materiali . A partire da 6 anni Durata circa 1h30

Espanol :

Visitas taller Descubrir los materiales A partir de 6 años Duración aproximada 1h30

