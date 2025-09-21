VISITES-ATELIERS : Aquarelle du Port Antique Musée d’Histoire de Marseille Marseille

VISITES-ATELIERS : Aquarelle du Port Antique Musée d’Histoire de Marseille Marseille dimanche 21 septembre 2025.

VISITES-ATELIERS : Aquarelle du Port Antique Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Musée d’Histoire de Marseille Bouches-du-Rhône

Gratuit sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

A partir de 7 ans

Après une présentation du site du Port antique, venez peindre en atelier à l’aquarelle une des vues du Port antique d’après les modèles réalisés par Jean-Marie Gassend.

Musée d’Histoire de Marseille 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 36 00 http://www.musee-histoire.marseille.fr/ http://www.musee-histoire-marseille-voie-historique.fr/ [{« type »: « email », « value »: « musee-histoire@marseille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 55 36 00 »}] Le parcours vivant et attrayant du musée permet de découvrir les 26 siècles d’existence de la plus ancienne ville de France grâce à 4000 pièces exposées et une centaine de dispositifs multimédias.

13 séquences chronologique, introduites par un objet-phare emblématique de la ville, jalonnent le parcours du musée d’Histoire de Marseille, des premières occupations préhistoriques aux développements urbains contemporains. Les séquences se déploient à travers un fil d’Ariane qui est celui du port, autour du site archéologique de la Bourse, véritable salle à ciel ouvert.

Horaires : Du mardi au dimanche : de 9h à 18h. Fermeture hebdomadaire les lundis, sauf lundis de Pâques et lundi de Pentecôte. Fermeture les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 et 26 décembre.

Tarifs : Gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans, personnes handicapées et un accompagnateur, centre de loisirs sans hébergement (CLSH), scolaires, chômeurs et bénéficiaire du RSA…

Tarif réduit pour les personnes de plus de 65 ans, les achats en groupe de plus de 15 personnes… Métro 1 Vieux-Port ou Colbert – Métro 2 Noailles – Tram 2 arrêt Belsunce Alcazar – Bus 35,49,55

A partir de 7 ans

Musée d’Histoire de Marseille