Visites ateliers « Azul ! » Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites ateliers « Azul ! » Château Borély Marseille 8e Arrondissement jeudi 10 juillet 2025.

Visites ateliers « Azul ! »

Du 10/07 au 28/08/2025 le jeudi à partir de 14h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-10 14:30:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-10

Visites ateliers « Azul ! », rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Depuis le siècle des Lumières, porcelaines et faïences sont décorées grâce à un principe simple mais efficace le poncif. À l’aide de calques, les enfants retrouvent le geste des céramistes et composent un décor bleu sur un carreau de céramique.



Autour du parcours « Infiniment bleu ».



• Enfants de 8 à 12 ans

• Durée 1h30

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Azul! » workshops at the Musée Borély ? Museum of Decorative Arts, Earthenware and Fashion.

German :

Workshop-Besuche « Azul! », Treffpunkt im Musée Borély? Museum für dekorative Künste, Fayence und Mode.

Italiano :

Azul! » visite al Musée Borély? Museo delle arti decorative, della terracotta e della moda.

Espanol :

Visitas taller « Azul! » al Museo Borély ? Museo de Artes Decorativas, Loza y Moda.

L’événement Visites ateliers « Azul ! » Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-27 par Ville de Marseille