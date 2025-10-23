Visites ateliers Azul ! Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites ateliers Azul ! Château Borély Marseille 8e Arrondissement jeudi 23 octobre 2025.

Visites ateliers Azul !

Jeudi 23 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Jeudi 30 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-10-30

Visites ateliers Azul ! , rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Retrouve le geste des céramistes du siècle des Lumières et composent un décor bleu sur un carreau de faïence.



Autour du parcours Infiniment bleu.



• Enfants de 8 à 12 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Azul! workshops at the Musée Borély ? Museum of Decorative Arts, Earthenware and Fashion.

German :

Workshop-Besuche Azul! , Treffpunkt im Musée Borély? Museum für dekorative Künste, Fayence und Mode.

Italiano :

Azul! visite al Musée Borély? Museo delle arti decorative, della terracotta e della moda.

Espanol :

Visitas taller Azul! al Museo Borély ? Museo de Artes Decorativas, Loza y Moda.

L’événement Visites ateliers Azul ! Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-09 par Ville de Marseille