Jeudi 19 février 2026 de 14h30 à 16h.
Jeudi 26 février 2026 de 14h30 à 16h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Visites ateliers Azul ! , rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants
Depuis le siècle des Lumières, porcelaines et faïences sont décorées grâce à un principe simple mais efficace le poncif. À l’aide de calques, les enfants retrouvent le geste des céramistes et composent un décor bleu sur un carreau de céramique.
Autour du parcours Infiniment bleu.
• Enfants de 8 à 12 ans
• Durée 1h30
• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .
Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Azul! workshops at the Musée Borély ? Museum of Decorative Arts, Earthenware and Fashion.
