Visites ateliers Azul !

Jeudi 19 février 2026 de 14h30 à 16h.

Jeudi 26 février 2026 de 14h30 à 16h.

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 16:00:00

2026-02-19 2026-02-26

Visites ateliers Azul ! , rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Depuis le siècle des Lumières, porcelaines et faïences sont décorées grâce à un principe simple mais efficace le poncif. À l’aide de calques, les enfants retrouvent le geste des céramistes et composent un décor bleu sur un carreau de céramique.



Autour du parcours Infiniment bleu.



• Enfants de 8 à 12 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Azul! workshops at the Musée Borély ? Museum of Decorative Arts, Earthenware and Fashion.

