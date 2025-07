Visites ateliers « Blue swag bag » Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Du 08/07 au 26/08/2025 le mardi à partir de 14h30. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites ateliers « Blue swag bag », rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Un atelier pour personnaliser son tote bag en le recouvrant, dans différents tons de bleu créés par ses soins, d’une multitude de motifs prélevés dans les œuvres de l’exposition Infiniment bleu, notamment dans les faïences du 18e siècle.



Autour du parcours « Infiniment bleu ».



• Enfants de 9 à 14 ans

• Durée 1h30

• Gratuit, dans le cadre de l’Été Marseillais

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Blue swag bag » workshops at the Musée Borély ? Museum of Decorative Arts, Earthenware and Fashion.

German :

Besichtigungen Workshops « Blue swag bag », Termin im Musée Borély? Museum für dekorative Künste, Fayence und Mode.

Italiano :

Laboratori « Blue swag bag » al Musée Borély? Museo delle arti decorative, della terracotta e della moda.

Espanol :

Talleres « Bolsa azul » en el Museo Borély ? Museo de Artes Decorativas, Loza y Moda.

