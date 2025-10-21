Visites ateliers Blue swag bag Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Visites ateliers Blue swag bag

Mardi 21 octobre 2025 de 14h30 à 16h.

Mardi 28 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites ateliers Blue swag bag , rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Personnalise un tote bag en le recouvrant, dans différents tons de bleu, de motifs inspirés par les œuvres de l’exposition Infiniment bleu.



• Enfants de 9 à 14 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

