Visites ateliers Blue swag bag

Mardi 17 février 2026 de 14h30 à 16h.

Mardi 24 février 2026 de 14h30 à 16h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visites ateliers Blue swag bag , rendez-vous au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Un atelier pour personnaliser son tote bag en le recouvrant, dans différents tons de bleu, d’une multitude de motifs observés dans les œuvres de l’exposition Infiniment bleu, notamment dans les faïences du 18e siècle.



• Enfants de 9 à 14 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation, dans la limite des places disponibles, par courriel à chateau-borely-musee@marseille.fr .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Blue swag bag workshops at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

