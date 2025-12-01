Visites-ateliers contes de Noël Chilleurs-aux-Bois
Visites-ateliers contes de Noël
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – 5 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:30:00
fin : 2025-12-22 15:30:00
Date(s) :
2025-12-22
Après avoir écouté les contes de Noël dans le château, les enfants réaliseront leur carte pop-up de Noël !
6-12 ans
Sur réservation, nombre de places limité. Téléphonez au 02 38 39 84 66
Tarif 2€ en + du ticket d’entrée (5€ par enfant), incluant atelier et visite libre du château .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr
English :
After listening to Christmas tales in the castle, children will create their own Christmas pop-up card!
German :
Nachdem sie den Weihnachtsgeschichten im Schloss gelauscht haben, gestalten die Kinder ihre weihnachtliche Pop-up-Karte!
Italiano :
Dopo aver ascoltato le storie di Natale nel castello, i bambini creeranno il loro biglietto natalizio pop-up!
Espanol :
Después de escuchar cuentos de Navidad en el castillo, los niños crearán su propia tarjeta navideña pop-up
