Visites-ateliers contes de Noël Chilleurs-aux-Bois lundi 22 décembre 2025.

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:30:00

fin : 2025-12-22 15:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Après avoir écouté les contes de Noël dans le château, les enfants réaliseront leur carte pop-up de Noël !

6-12 ans

Sur réservation, nombre de places limité. Téléphonez au 02 38 39 84 66

Tarif 2€ en + du ticket d’entrée (5€ par enfant), incluant atelier et visite libre du château .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

After listening to Christmas tales in the castle, children will create their own Christmas pop-up card!

German :

Nachdem sie den Weihnachtsgeschichten im Schloss gelauscht haben, gestalten die Kinder ihre weihnachtliche Pop-up-Karte!

Italiano :

Dopo aver ascoltato le storie di Natale nel castello, i bambini creeranno il loro biglietto natalizio pop-up!

Espanol :

Después de escuchar cuentos de Navidad en el castillo, los niños crearán su propia tarjeta navideña pop-up

