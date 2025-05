Visites-Ateliers en famille de l’exposition « Alberto Giacometti Sculpter le vide » – Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement, 14 juin 2025 10:30, Marseille 6e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Visites-Ateliers en famille de l’exposition « Alberto Giacometti Sculpter le vide » Samedi 14 juin 2025 à 14h30.

Samedi 21 juin 2025 à 10h30. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-14 10:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-14

2025-06-21

Le musée Cantini propose à ses visiteurs une visite commentée de sa nouvelle exposition.Familles

Dans le cadre de l’exposition Alberto Giacometti. Sculpter le vide, le musée Cantini, en collaboration avec le MauMA ( Musée des arts urbains de Marseille) et l’association Meta2 (pôle de création en arts visuels et art urbain situé dans le 3e arrondissement de Marseille), invite l’artiste Gaëtan Marron qui proposera le temps de l’exposition des ateliers tout public avec un temps fort le 28 septembre pour une performance en direct…



L’artiste Gaëtan Marron

Né en 1984, Gaëtan Marron a grandi dans une petite cité en périphérie de St-Etienne. Diplômé en 2003 en art appliqué et en design, la première partie de sa carrière s’oriente vers l’agencement et la décoration d’intérieur, avant d’effectuer un revirement en 2015 pour se consacrer à pleinement à la création plastique.

Installé depuis 2016 à Marseille, son travail mêle fresques, performances, toiles mais aussi installations. Il explore le rapport entre l’humain et son espace intérieur et extérieur à travers des visages torturés ou mélancoliques, qui expriment des émotions fortes.

Site web https://www.gaetanmarron.com

Instagram https://www.instagram.com/gaetan_marron/ .

Musée Cantini 19 Rue Grignan

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 30 musee-cantini@marseille.fr

English :

The Cantini museum offers visitors a guided tour of its new exhibition.

German :

Das Cantini-Museum bietet seinen Besuchern eine kommentierte Führung durch seine neue Ausstellung an.

Italiano :

Il Museo Cantini offre ai visitatori una visita guidata alla sua nuova mostra.

Espanol :

El Museo Cantini ofrece a los visitantes una visita guiada a su nueva exposición.

