Visites, ateliers et autres surprises autour de l’exposition « La jeunesse des autres » de Christiane Eisler, CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France, Douchy-les-Mines

Visites, ateliers et autres surprises autour de l’exposition « La jeunesse des autres » de Christiane Eisler Samedi 23 mai, 18h00 CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Vivez une soirée pas comme les autres au CRP/ !

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, plongez dans l’univers de l’exposition « La jeunesse des autres » de Christiane Eisler, le tout dans une ambiance musicale aux accents punk.

Tout au long de la soirée, profitez de visites flash et d’ateliers créatifs (photo-transfert sur tissu, studio photo) pour explorer l’exposition de manière originale et ludique. Prolongez la soirée dans une ambiance conviviale : petite restauration, boissons et autres surprises vous attendent !

CRP / Centre régional de la photographie Hauts-de-France Place des Nations, 59282 Douchy-les-Mines, France Douchy-les-Mines 59282 Nord Hauts-de-France 33327435650 https://www.crp.photo [{« link »: « https://www.crp.photo/ »}, {« link »: « https://www.crp.photo/exposition/christiane-eisler-la-jeunesse-des-autres/ »}] Lieu de référence, le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France agit en faveur de la création et la diffusion de l’image contemporaine en France.

Dans sa galerie à Douchy-les-Mines, le CRP/ décline une programmation originale et engagée de trois à quatre expositions par an. En écho, des visites, des rencontres et des ateliers, gratuits et accessibles à tous, sont proposés pour expérimenter l’image sous toutes ses formes. Depuis quarante ans, le CRP/ conserve et gère une collection exceptionnelle ainsi qu’une artothèque recouvrant près de 10 000 œuvres dont le rayonnement s’étend sur une échelle tant régionale qu’internationale. Ressource majeure sur le médium, le centre d’art met à disposition une bibliothèque spécialisée, un laboratoire argentique, un espace de médiation dédié LaBOX et un parc de matériel pédagogique et technique. Son histoire, ses missions et sa spécificité font du CRP/ un lieu unique, ancré sur son territoire et ouvert sur le monde. Douchy-les-Mines se trouve au centre du triangle routier Paris-Lille–Bruxelles, à 15 km au sud-ouest de Valenciennes. En voiture : 15 min de Valenciennes 40 min de Lille 1h20 de Bruxelles 2h de Paris 4h de Londres Parking disponible «Place des Nations» En transport en commun : En train Gare TGV de Valenciennes : 45 min de Lille 1h40 de Bruxelles 1h50 de Paris 3h de Londres Puis : tram ligne A direction Denain, arrêt Espace Villars + bus 4 direction Collège E. Littré, arrêt Julien Renard (15min)

Vivez une soirée pas comme les autres au CRP/ !

© Concert de punk, Halle, 1983, de la série « Punk en RDA » © Christiane Eisler