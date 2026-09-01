Informations pratiques

Bayeux

VISITES-ATELIERS FAMILLE « QUAND LA NATURE S’IMPRIME » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Le Radar -espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Après une courte visite de l’exposition Natures diverses en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à participer à un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe !

Après une courte visite de l’exposition Natures diverses en compagnie d’une médiatrice, petit.e.s et grand.e.s seront invité.e.s à participer à un atelier de pratique artistique autour de la technique de l’estampe ! Pochoir, sérigraphie, gravure… une initiation aux divers procédés de réalisation des estampes attend les petits comme les grands. .

Le Radar -espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 7 49 44 77 19 coordination@le-radar.fr

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English : VISITES-ATELIERS FAMILLE « QUAND LA NATURE S’IMPRIME » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

After a short tour of the ‘Natures diverses’ exhibition led by a guide, children and adults alike will be invited to take part in an art workshop focusing on printmaking!

L’événement VISITES-ATELIERS FAMILLE « QUAND LA NATURE S’IMPRIME » / JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Bayeux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bayeux Intercom