Visites-ateliers Fest’hiver Wingen-sur-Moder

Visites-ateliers Fest’hiver

40 Rue du Hochberg Wingen-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21 2025-12-26 2025-12-28 2026-01-02 2026-01-04

Petits ou grands, seul ou en famille ou entre amis, venez découvrir le musée sous le prisme des fêtes de fin d’année ! Après une visite du musée et de l’exposition Happy Cristal , décorez un mug et une boite en verre en vous inspirant de ce que vous aurez vu !

English :

Young and old, alone, with family or friends, come and discover the museum through the prism of the festive season! After a tour of the museum and the Happy Cristal exhibition, decorate a mug and a glass box inspired by what you’ve seen!

German :

Ob groß oder klein, allein, mit der Familie oder mit Freunden entdecken Sie das Museum unter dem Prisma der Weihnachtszeit! Nach einem Besuch des Museums und der Ausstellung Happy Cristal dekorieren Sie einen Becher und eine Glasdose, indem Sie sich von dem, was Sie gesehen haben, inspirieren lassen!

Italiano :

Grandi e piccini, da soli, in famiglia o con gli amici, venite a scoprire il museo attraverso il prisma delle feste! Dopo una visita al museo e alla mostra Happy Cristal , decorate una tazza e una scatola di vetro ispirandovi a ciò che avete visto!

Espanol :

Grandes y pequeños, solos, en familia o con amigos, ¡vengan a descubrir el museo bajo el prisma de las fiestas! Después de visitar el museo y la exposición Happy Cristal , decore una taza y una caja de cristal inspirándose en lo que ha visto

