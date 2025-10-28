Visites Ateliers Grigri Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement
Mardi 28 octobre 2025 de 14h à 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
2025-10-28
Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite-atelier Grigri .Enfants
Visite-atelier en famille !
Spécial Halloween
Création de talismans inspirés de l’univers magique de Victor Brauner.
Halloween surréaliste en vue !
• À partir de 6 ans
• Sur réservation au 04 13 94 83 30 .
Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join us at the Musée Cantini for a Grigri workshop tour.
German :
Treffpunkt im Cantini-Museum für einen Besuch mit Workshop Grigri .
Italiano :
Unisciti a noi al Musée Cantini per una visita al laboratorio Grigri .
Espanol :
Acompáñenos al Museo Cantini para visitar el taller Grigri .
