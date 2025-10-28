Visites Ateliers Grigri Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement

Mardi 28 octobre 2025 de 14h à 16h. Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée Cantini pour une visite-atelier Grigri .Enfants

Visite-atelier en famille !

Spécial Halloween



Création de talismans inspirés de l’univers magique de Victor Brauner.



Halloween surréaliste en vue !



• À partir de 6 ans

• Sur réservation au 04 13 94 83 30 .

Musée Cantini 19 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée Cantini for a Grigri workshop tour.

German :

Treffpunkt im Cantini-Museum für einen Besuch mit Workshop Grigri .

Italiano :

Unisciti a noi al Musée Cantini per una visita al laboratorio Grigri .

Espanol :

Acompáñenos al Museo Cantini para visitar el taller Grigri .

