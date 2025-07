Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh

Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh jeudi 17 juillet 2025.

Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:30:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-22 2025-07-31 2025-08-12 2025-08-14

Cet été, le musée vous invite à participez à des visites atypiques gratuites :

Jeudi 17 juillet à 10h visite-découverte test de personnalité avec les cocktails d’artistes Naïfs, Bruts et Singuliers. (tout public)

Mardi 22 juillet à 11h et mardi 12 août à 11h :visite sensorielle parents/enfants. (de 1 à 4 ans)

Jeudi 31 juillet à 17h et jeudi 14 août à 17h visite-spectacle en chant et en conte. (dès 8 ans) .

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73

English : Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy

German : Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy

Italiano :

Espanol : Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy

L’événement Visites atypiques au Musée & Jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne