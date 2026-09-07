Visites au Gros Tilleul, Le Gros Tilleul, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Visites au Gros Tilleul 19 et 20 septembre Le Gros Tilleul Essonne

Accès restreint, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancien atelier du peintre Fernand Léger, le Gros Tilleul fut, au début du XXᵉ siècle, une auberge-guinguette appréciée des Giffois et de Parisiens venus profiter du charme bucolique de la vallée de Chevreuse. Au son de l’accordéon, laissez-vous transporter dans l’ambiance joyeuse et festive des bals musettes d’autrefois, avec buvette et jeux dans le jardin. Une exposition photographique exceptionnelle, proposée par le collectif de photographes La CLIC, prendra place dans l’ancienne buvette du pavillon. Enfin, dans ce qui fut jadis la salle de bal, les visiteurs pourront retrouver le souvenir de Fernand Léger, peintre des couleurs et hôte prestigieux de ces lieux, dont la mémoire continue d’habiter le Gros Tilleul.

Le Gros Tilleul 106 avenue du général Leclerc 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France 01.70.56.52.60 https://www.ville-gif.fr Située sur la route de Chevreuse, à l’abri derrière de hauts murs, cette maison existait déjà sur le plan d’intendance de 1786.

A partir de la fin du XIXè siècle, le Gros Tilleul (en référence à un imposant tilleul qui trônait alors dans la cour) devient une auberge guinguette prisée. Fêtes, bals, réceptions de mariages rythment la vie de ce lieu de sociabilité emblématique de la vie giffoise jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.

En 1952, le peintre Fernand Léger en fait l’acquisition et y aménage son atelier. A la mort du peintre, la propriété est mise à la disposition des cadres du Parti Communiste Français (dont Léger avait été membre), qui y tenaient réunions et colloques. C’est au Gros Tilleul que se tinrent, entre octobre 1972 et janvier 1973, des négociations en vue de mettre un terme à la guerre du Viêt-Nam, entre le représentant américain Henry Kissinger et le délégué du Nord Viêt-Nam à Paris, Le Duc Tho. Parking à proximité

Visite libre et exposition photo par le collectif LA CLIC

© Bernard Minier