Visites au manoir de Keranflec’h, Manoir de Keranflec’h, Milizac-Guipronvel

Informations pratiques

Visites au manoir de Keranflec’h 19 et 20 septembre Manoir de Keranflec’h Finistère

Pensez à réserver afin de pouvoir visiter le manoir / Les réservations se font en ligne : 5€ la visite pour les plus de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous pourrez visiter l’intérieur du manoir uniquement en visite guidée. Vous pourrez aussi avoir une visite guidée du tour de l’étang.

Certains secteurs du domaine sont en visite libre.

Il y aura des tours de barques sur l’étang organisés, ainsi que des balades en calèche.

Enfin une petite brocante des membres de l’association sera présente sur place.

Manoir de Keranflec’h Manoir de Keranflec’h 29290 Milizac Milizac-Guipronvel 29290 Milizac Finistère Bretagne 0687688445 https://www.domainedekeranflech.fr/journees-du-patrimoine-2025/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.domainedekeranflech.fr/journees-du-patrimoine-2026/ »}] Le manoir de Keranflec’h date certainement de la fin du Moyen Âge et a été agrandi au fil des siècles. Il est situé au milieu d’une propriété de 120 hectares. Parking de 200 voitures

Visites libre ou guidée (intérieur du manoir, étang)

Julien de Lachèze-Murel