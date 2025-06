Visites au Moulin de Citole Sadillac 28 juin 2025 14:30

Dordogne

Visites au Moulin de Citole Moulin de Citole Sadillac Dordogne

Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-08-24 17:30:00

2025-06-28

2025-06-29

2025-07-06

2025-07-09

2025-07-13

2025-07-14

2025-07-16

2025-07-20

2025-07-23

2025-07-27

2025-07-30

2025-08-03

2025-08-06

2025-08-10

2025-08-13

2025-08-15

2025-08-17

2025-08-20

2025-08-24

2025-08-31

Le Moulin de Citole construit en 1765, était à l’abandon depuis de nombreuse années. La communauté de communes Portes Sud Périgord à procédé avec l’aide de la l’État et du département, à la réhabilitation du bâtiment et du mécanisme qui vient de s’achever en juillet 2023.

En Dordogne, avec le Moulin des Terres Blanches, commune de la Tour Blanche-Cercles, il n’y a que deux moulins à vent en état de fonctionnement . Venez découvrir cet univers d’un patrimoine ancestral presque oublié…sur place vous pourrez observer un panorama unique de la campagne environnante.

Visite assurée par des membres de l’association des « Amis du moulin de Citole » dont la devise est « du grain au pain ».

Présentation de la meunerie, de l’univers des moulins à vent et à eau en sud Bergeracois , présentation du fonctionnement du moulin de Citole.

Maximum 5 personnes à la fois.

Durée: 1h .

Moulin de Citole

Sadillac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 49 92 90 moulindecitole@orange.fr

