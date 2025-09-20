Visites autour de l’établi : histoire de l’atelier Gérôme et la fabrication de la guitare Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Mirecourt

Visites autour de l’établi : histoire de l’atelier Gérôme et la fabrication de la guitare Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Mirecourt samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez un ancien atelier de lutherie spécialisé dans la fabrication de guitares et de mandolines. Un élève-luthier vous explique l’histoire du lieu, ses artisans, l’organisation du travail et les instruments fabriqués. Il vous livre un aperçu des principales étapes de la fabrication de la guitare, en s’appuyant sur les outils, les machines et les matériaux encore présents.

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 37 81 59 https://musee-lutherie-mirecourt.fr https://www.museesgrandest.org/les-musees/musee-de-la-lutherie-et-de-larcheterie-francaises;https://www.facebook.com/museelutheriemirecourt [{« type »: « phone », « value »: « 0329378159 »}, {« type »: « email », « value »: « info@musee-mirecourt.fr »}] À l’origine, le musée municipal était installé à l’hôtel de ville. Il a été inauguré à l’occasion de la Sainte-Cécile, le 24 novembre 1973. Il est désormais situé dans un ancien séchoir à bois de lutherie, sur le cours Stanislas, au bord du Madon. La collection instrumentale comporte 321 objets, représentant trois siècles de production artisanale. Les instruments à cordes frottées ou pincées, pour la plupart, ont été réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville. Le musée conserve également des instruments à cordes réalisés dans les grandes fabriques de l’époque, ainsi qu’un fonds socio-technique. Des archives d’entreprises (facturiers, étiquettes, catalogues, bois d’impression pour les catalogues, etc.) complètent cet ensemble.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Claude Philippot