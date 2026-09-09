Visites autour des Ruines du Château de Pierre, Château de Pierre, Nangy

Informations pratiques

Visites autour des Ruines du Château de Pierre 19 et 20 septembre Château de Pierre Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Association Renaissance des Sires de Nangy ouvre les portes du Château de Pierre lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Une déambulation guidée d’une durée de 45 minutes environ autour du Château vous permettra de découvrir les ruines, son histoire et les menaces qui pèsent sur le site. Les départs se feront en fonction de l’affluence.

La Compagnie des Sombreterres installera son campement médiéval et proposera des animations autour de la cuisine et de la forge médiévales. Quelques jeux médiévaux pourront également être testés.

Château de Pierre 74380 Nangy Nangy 74380 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes La première trace des Sires de Nangy date de 1083 et de la fondation du prieuré de Contamine-sur-Arve. Cette famille rayonne de Genève à Chamonix en passant par l’Abbaye de Talloire. Parking

L’Association Renaissance des Sires de Nangy ouvre les portes du Château de Pierre lors des Journées Européennes du Patrimoine.

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