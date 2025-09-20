Visites « autour du Musée » Musée des Arts et de l’Archéologie Valenciennes

Visites « autour du Musée » Musée des Arts et de l’Archéologie Valenciennes samedi 20 septembre 2025.

Visites « autour du Musée » 20 et 21 septembre Musée des Arts et de l’Archéologie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

découvrez autrement le chantier par le biais de ses multiples images

Samedi 20 septembre 14h-18h et dimanche 21 septembre, de 10h à 18h -Sans réservation

Musée des Arts et de l’Archéologie Boulevard Watteau Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

découvrez autrement le chantier par le biais de ses multiples images