Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2025 Chocolaterie A. Morin Donzère
Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2025 Chocolaterie A. Morin Donzère samedi 20 septembre 2025.
Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2025 20 et 21 septembre Chocolaterie A. Morin Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00
Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00
Visites exclusives de la Chocolaterie A. Morin – Journées du Patrimoine 2025
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Chocolaterie A. Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite immersive au cœur de son savoir-faire artisanal. Fondée en 1958 et nichée à Donzère, cette maison familiale vous invite à découvrir les coulisses de la fabrication de ses chocolats d’exception.
Au programme :
Une visite guidée exclusive des ateliers de production, où tradition et innovation se rencontrent
Des explications passionnantes sur le parcours du cacao, de la fève à la tablette
Une rencontre avec les artisans chocolatiers qui perpétuent un savoir-faire transmis depuis quatre générations
Et pour ravir vos papilles : La visite se conclura par une dégustation gourmande de chocolats.
Lieu : Chocolaterie A.Morin, Donzère
Date : 20 et 21 Septembre 2025
Horaires :
Samedi 20 Septembre : 10h30 / 14h30 / 16h00
Dimanche 21 Septembre : 14h30 / 16h30
Sur réservation
Chocolaterie A. Morin 640 Chemin du Plan, 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 51 60 76 https://chocolaterie-morin.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-chocolaterie-amorin »}] Présence d’un parking
À 10 min de la sortie d’autoroute Montélimar Sud & Bollène
Journées européennes du patrimoine 2025
@ChocolaterieMorin