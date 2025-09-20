Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2025 Chocolaterie A. Morin Donzère

Visites chocolaterie A.Morin – Journées du Patrimoine 2025 20 et 21 septembre Chocolaterie A. Morin Drôme

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visites exclusives de la Chocolaterie A. Morin – Journées du Patrimoine 2025

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Chocolaterie A. Morin ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite immersive au cœur de son savoir-faire artisanal. Fondée en 1958 et nichée à Donzère, cette maison familiale vous invite à découvrir les coulisses de la fabrication de ses chocolats d’exception.

Au programme :

Une visite guidée exclusive des ateliers de production, où tradition et innovation se rencontrent

Des explications passionnantes sur le parcours du cacao, de la fève à la tablette

Une rencontre avec les artisans chocolatiers qui perpétuent un savoir-faire transmis depuis quatre générations

Et pour ravir vos papilles : La visite se conclura par une dégustation gourmande de chocolats.

Lieu : Chocolaterie A.Morin, Donzère

Date : 20 et 21 Septembre 2025

Horaires :

Samedi 20 Septembre : 10h30 / 14h30 / 16h00

Dimanche 21 Septembre : 14h30 / 16h30

Sur réservation

Chocolaterie A. Morin 640 Chemin du Plan, 26290 Donzère Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 51 60 76 https://chocolaterie-morin.com/ Présence d'un parking

À 10 min de la sortie d’autoroute Montélimar Sud & Bollène

Journées européennes du patrimoine 2025

@ChocolaterieMorin