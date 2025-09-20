Visites CIDM Cité de la dentelle et de la mode Calais

gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Au temps de la machine à vapeur : Une expérience numérique à expérimenter lors de ces deux journées accompagnée d’un médiateur pour plonger au cœur de la machine à vapeur de l’usine Boulart, ancienne fabrique de dentelle.

Galerie des professions. Entre 14h30 et 17h30 (en continu)

Archi-Dentelle : Une visite flash pour découvrir l’architecture de l’ancienne usine Boulart devenue la Cité de la dentelle et de la mode.

Centre de documentation et cour. À 14h30, 15h30 et 16h30, durée 20 minutes

Yiqing Yin. D’air et de Songes : Les essentiels de l’exposition : Une visite flash pour plonger au cœur de l’univers de la designer de mode Yiqing Yin et aborder les clés de l’œuvre de la créatrice.

Atrium. À 14h et 17h, durée 20 minutes

Yiqing Yin : Sens en éveil : Une visite sensorielle pour entrer dans l’univers de la créatrice Yiqing Yin. Affutez vos sens et laissez-vous porter par cette expérience émotionnelle.

Atrium. À 15h et 16h, durée 30 minutes

Cité de la dentelle et de la mode 135 Quai du Commerce, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321004230 https://www.cite-dentelle.fr La Cité de la dentelle et de la mode est un lieu de mode incontournable. Dans sa galerie des expositions, elle présente des couturiers qui ont marqué l’histoire ou des créateurs de grande importance pour les arts de la mode (Hubert de Givenchy, Cristóbal Balenciaga…). La Cité de la dentelle propose des activités culturelles variées à faire entre amis, en famille ou en groupe. Les professionnels du textile et de la mode peuvent bénéficier d’un accueil adapté. Installé en cœur de ville, le musée offre par ailleurs de multiples services : auditorium, restaurant et boutique, centre de documentation et d’archives. De façon exceptionnelle pour un musée, la Cité de la dentelle et de la mode héberge le Centre de formation des apprentis des métiers de la dentelle qui forme les futurs professionnels du secteur. Une partie de l’enseignement technique se déroule de façon très ponctuelle dans les galeries de visite du musée. Gare de Calais Ville ou Calais Frethun (puis navette jusque Calais Ville)

