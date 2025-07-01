Visites Cognac Fougerat Immersion à la distillerie Burie
Visites Cognac Fougerat Immersion à la distillerie Burie mardi 1 juillet 2025.
Visites Cognac Fougerat Immersion à la distillerie
21 boulevard Goulebenèze Burie Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-07-01
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-07-01 2025-09-15
Venez profitez des visites tout l’été
Départ à 11h 14h30 16h30
Sur réservation
.
21 boulevard Goulebenèze Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 50 18 fanny@cognac-fannyfougerat.fr
English : Cognac Fougerat Visit a distillery immersion
Come and enjoy our tours all summer long
Departures at 11 a.m. 2:30 p.m. 4:30 p.m.
Reservations required
German :
Kommen Sie und genießen Sie den ganzen Sommer über die Besichtigungen
Abfahrt um 11 Uhr 14.30 Uhr 16.30 Uhr
Auf Reservierung
Italiano :
Venite a godervi le visite guidate per tutta l’estate
Partenze alle 11.00 14.30 16.30
Solo su prenotazione
Espanol :
Ven a disfrutar de las visitas durante todo el verano
Salidas a las 11h 14h30 16h30
Sólo con reserva
L’événement Visites Cognac Fougerat Immersion à la distillerie Burie a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge