Visites Cognac Fougerat Immersion à la distillerie Burie

21 boulevard Goulebenèze Burie Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Lundi 2025-07-01

fin : 2025-09-14

2025-07-01 2025-09-15

Venez profitez des visites tout l’été

Départ à 11h 14h30 16h30

Sur réservation

21 boulevard Goulebenèze Burie 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 71 50 18 fanny@cognac-fannyfougerat.fr

English : Cognac Fougerat Visit a distillery immersion

Come and enjoy our tours all summer long

Departures at 11 a.m. 2:30 p.m. 4:30 p.m.

Reservations required

German :

Kommen Sie und genießen Sie den ganzen Sommer über die Besichtigungen

Abfahrt um 11 Uhr 14.30 Uhr 16.30 Uhr

Auf Reservierung

Italiano :

Venite a godervi le visite guidate per tutta l’estate

Partenze alle 11.00 14.30 16.30

Solo su prenotazione

Espanol :

Ven a disfrutar de las visitas durante todo el verano

Salidas a las 11h 14h30 16h30

Sólo con reserva

