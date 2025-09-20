Visites commentée Cloître Notre-Dame Chartres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Laissez-vous guider par des archéologues pour explorer le cloître Notre-Dame, au pied de la cathédrale, à travers les traces cachées du passé.

Plongez dans les découvertes récentes qui révèlent un patrimoine invisible, souvent méconnu mais essentiel à la compréhension de l’histoire locale. Une visite unique pour voir autrement le patrimoine de Chartres !

Cloître Notre-Dame 3 rue de Bethléem 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

