VISITES COMMENTEE D’AVENE – Avène, 17 juin 2025 07:00, Avène.

Hérault

VISITES COMMENTEE D’AVENE D8 Avène Hérault

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17

fin : 2025-08-19

Date(s) :

2025-06-17

2025-07-08

2025-07-29

2025-07-30

2025-08-19

2025-09-09

2025-10-21

L’Office de Tourisme Grand Orb et Les Amis du haut Pays d’Orb vous proposent des visites commentées du village d’Avène.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme Grand Orb à Avène à 16h45.

Participation 3€/personnes, réservations au 04 67 23 43 38

D8

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

English :

The Office de Tourisme Grand Orb and Les Amis du haut Pays d’Orb offer guided tours of the village of Avène.

Meet in front of the Office de Tourisme Grand Orb in Avène at 4.45pm.

Admission 3?/person, reservations on 04 67 23 43 38

German :

Das Office de Tourisme Grand Orb und Les Amis du haut Pays d’Orb bieten Ihnen kommentierte Besichtigungen des Dorfes Avène an.

Treffpunkt vor dem Office de Tourisme Grand Orb in Avène um 16.45 Uhr.

Teilnahme 3?/Person, Reservierungen unter 04 67 23 43 38

Italiano :

L’Ufficio del Turismo del Grand Orb e Les Amis du haut Pays d’Orb propongono visite guidate al villaggio di Avène.

Ritrovo davanti all’Ufficio del Turismo del Grand Orb ad Avène alle 16.45. Costo: 3 euro a persona.

Costo: € 3 a persona. Per prenotazioni, chiamare il numero 04 67 23 43 38

Espanol :

La Oficina de Turismo de Grand Orb y Les Amis du haut Pays d’Orb proponen visitas guiadas al pueblo de Avène.

Cita frente a la Oficina de Turismo de Grand Orb, en Avène, a las 16.45 h. Precio: 3 euros/persona.

Precio: 3 euros/persona. Para reservar, llame al 04 67 23 43 38

