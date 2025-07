Visites commentée de la statue l’Homme Libre de Rachid Kimoune Festival Au fil de la Dronne Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade

Visites commentée de la statue l’Homme Libre de Rachid Kimoune Festival Au fil de la Dronne Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade mardi 15 juillet 2025.

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-08-19

2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

La sculpture « L’homme libre » dit encore L’AMAZIGH est visible dans sur le bord d’une petite route de campagne du village de Laprade. Venez profitez d’une visite commentée dans le cadre du festival « Au fil de la Dronne ».

Route de l’Ancienne Voie Ferrée Laprade Laprade 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 50 42 mairie.laprade@orange.fr

English :

The sculpture « L’homme libre », also known as « L’AMAZIGH », can be seen on the side of a small country road in the village of Laprade. Come and enjoy a guided tour as part of the « Au fil de la Dronne » festival.

German :

Die Skulptur « L’homme libre », auch « L’AMAZIGH » genannt, befindet sich am Rande einer kleinen Landstraße im Dorf Laprade. Im Rahmen des Festivals « Au fil de la Dronne » findet hier eine kommentierte Besichtigung statt.

Italiano :

La scultura « L’homme libre », nota anche come « L’AMAZIGH », si trova sul lato di una piccola strada di campagna nel villaggio di Laprade. Venite a fare una visita guidata nell’ambito del festival « Au fil de la Dronne ».

Espanol :

La escultura « L’homme libre », también conocida como « L’AMAZIGH », puede contemplarse en el arcén de una pequeña carretera rural del pueblo de Laprade. Disfrute de una visita guiada en el marco del festival « Au fil de la Dronne ».

