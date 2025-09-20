Visites commentée du Muséum d’Histoire Naturelle Muséum d’histoire naturelle Béziers

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Les Musées de Béziers ouvrent exceptionnellement à la visite les riches réserves du Muséum d’Histoire Naturelle. Grâce à la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, venez (re)découvrir ce lieu unique et ses collections, depuis les fossiles jusqu’aux animaux dont l’évolution a donné le vivant actuel.

Muséum d'histoire naturelle Rampe du 96eme Régiment d'Infanterie, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie Le musée est installé dans une ancienne caserne construite en 1702 par d'Aviler, Architecte du Roy. Il se trouve au coeur d'un des plus anciens quartiers figurant dans le patrimoine de la ville. Il présente des collections d'ornithologie, de botanique, de minéralogie, de fossiles, d'insectes ; Le musée présente aussi le biotope du Biterrois, une riche collection exotique, et des aquariums d'eau douce et d'eau de mer, où vivent des espèces aquatiques régionales.

© Musées de Béziers