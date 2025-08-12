visites commentée par la commissaire d’exposition, Amélie Payan Le Quasar Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin
visites commentée par la commissaire d’exposition, Amélie Payan Le Quasar Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin mardi 12 août 2025.
visites commentée par la commissaire d’exposition, Amélie Payan
Le Quasar Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12 14:30:00
fin : 2025-08-12 15:30:00
Date(s) :
2025-08-12
La commissaire de l’exposition, Amélie Payan, fera une visite commentée de la Biennale du 9e art consacrée à Brecht Evens. Amie de l’artiste, elle partagera comment elle a pensé l’exposition inédite de ce chef de file de la nouvelle bande dessinée flamande.
Sur réservation. .
Le Quasar Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
English : visites commentée par la commissaire d’exposition, Amélie Payan
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement visites commentée par la commissaire d’exposition, Amélie Payan Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-08-07 par OT Cotentin