visites commentée par la commissaire d’exposition, Amélie Payan Le Quasar Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Le Quasar Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

La commissaire de l’exposition, Amélie Payan, fera une visite commentée de la Biennale du 9e art consacrée à Brecht Evens. Amie de l’artiste, elle partagera comment elle a pensé l’exposition inédite de ce chef de file de la nouvelle bande dessinée flamande.

Sur réservation. .

Le Quasar Musée Thomas Henry Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

