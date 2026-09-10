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Visites commentées à la chapelle Saint-Roch, Chapelle Saint Roch, Villemontais

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Roch · Villemontais

Visites commentées à la chapelle Saint-Roch, Chapelle Saint Roch, Villemontais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint Roch
Adresse
Rue Saint Roch 42155 Villemontais
Ville
42155 Villemontais
Département
Loire
Tarif
limité à 30 personnes

Visites commentées à la chapelle Saint-Roch 19 et 20 septembre Chapelle Saint Roch Loire

limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Portes ouvertes de la chapelle Saint Roch avec visites commentées et Concert.

Chapelle Saint Roch Rue Saint Roch 42155 Villemontais Villemontais 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 58 75 59 Chapelle datant de 1664, adossée au cimetière du village, surplombant la plaine de Roanne
Ouverte occasionnellement pour des activités culturelles locales parking
rampe d’accès PMR
Portes ouvertes de la chapelle Saint Roch

catherine.rondepierre©orange.fr

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