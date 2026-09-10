Visites commentées à la chapelle Saint-Roch, Chapelle Saint Roch, Villemontais
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint Roch · Villemontais
Informations pratiques
Visites commentées à la chapelle Saint-Roch 19 et 20 septembre Chapelle Saint Roch Loire
limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Portes ouvertes de la chapelle Saint Roch avec visites commentées et Concert.
Chapelle Saint Roch Rue Saint Roch 42155 Villemontais Villemontais 42155 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 58 75 59 Chapelle datant de 1664, adossée au cimetière du village, surplombant la plaine de Roanne
Ouverte occasionnellement pour des activités culturelles locales parking
rampe d’accès PMR
Portes ouvertes de la chapelle Saint Roch
catherine.rondepierre©orange.fr