Visites commentées : à la découverte des propriétaires et des habitants de l’hôtel Dupré Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet Carcassonne

Visites commentées : à la découverte des propriétaires et des habitants de l’hôtel Dupré 20 et 21 septembre Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet Aude

Gratuit. Pas plus d’une quinzaine de personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les grandes transformations de cette demeure urbaine au fil de ses 400 ans d’histoire.

Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet 53 Rue de Verdun, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468724555 http://audealaculture.fr/arts-spectacles/maison-memoires Cette demeure fut la propriété de familles nobles de la région puis de riches négociants drapiers. En 1924, la famille Bousquet s’y installe, la chambre de l’écrivain est restée intacte depuis son décès en 1950. L’hôtel Dupré a traversé 400 ans et a su conserver de remarquables décors du XVIIe et XVIIIe siècles, certains inscrits au titre des Monuments historiques. En 1988, le Département de l’Aude acquiert le bâtiment. Après d’importantes restaurations, il devient un lieu de mémoire et de culture.

© Eric Sinatora